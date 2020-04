Stilte in beeld: Vierhouten

Wim-San­der uit 't Harde verzamelt ‘helden’ op online markt­plaats voor hulp bij klusjes

11:15 Of het gaat om medicijnen ophalen, het gras maaien of samen koffiedrinken. In ieder mens schuilt een held, die graag iets voor een ander wil doen. Dat is de overtuiging van Wim-Sander Roos (28) uit 't Harde. Zijn sociale marktplaats Handige Helden is eerder actief dan de bedoeling was.