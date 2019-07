Stomdronken Pool rolt in Putten uit auto bij blaastest

De politie werd door enkele Puttenaren geattendeerd op de man, die ‘zeer dronken op het Gerverhof in de auto wilde stappen en wegrijden’. Net op het moment dat de Volkswagen Golf met Pools kenteken de Engweg wil inrijden, krijgt de gealarmeerde politie het voertuig in zicht.

,,De staat van dronkenschap lijkt dusdanig dat het gegeven stopteken niet wordt opgevolgd. Dan maar de dienstauto ervoor zetten waarna de zaak onder controle is’’, meldt wijkagent Jelle van Heerikhuize op twitter. ,,De bestuurder rolt uit de auto op het moment dat de blaastest uitgevoerd moet worden. Met moeite verschijnt de F, van FAIL, in het scherm’’.

De Pool heeft geen vaste woon- en of verblijfplaats en is overgebracht naar het politiebureau voor een ademanalyse. Score: 1135 ugl, ongeveer vijf keer de toegestane hoeveelheid. Ter plekke is een dagvaarding opgemaakt en uitgereikt.