Rohda Raalte veel te sterk voor Heino, Alcides lijdt ondanks overtalsi­tu­a­tie pijnlijke nederlaag

Er werd reikhalzend uitgekeken naar de Sallandse derby tussen Rohda Raalte en Heino, maar de thuisploeg had geen kind aan haar rivaal. In de tweede divisie beleefde HHC Hardenberg een Super Zaterdag en SC Genemuiden won in de vierde divisie B de tweede periode. SV Urk ging daarentegen onderuit tegen ACV.