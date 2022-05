Storing spoorwegovergang Barneveldseweg voorbij

Met video Dwalen tussen duizenden sneakers in Nijkerk: ‘Het is een soort verslaving’

Sneakers, overal sneakers. In alle kleuren en maten, merken en prijzen. Dit is de Sneakerzone, een evenement dat deze zondagmiddag is neergestreken in Nijkerk. Op de dreunende muziek van de dj schuifelen de liefhebbers langs de duizenden schoenen met die bijzondere aantrekkingskracht. ,,Dit is de heilige graal.’’

22 mei