Straat in Putten wint op nieuwjaarsdag 100.000 euro bij Postcode Loterij

Deelnemers aan de Postcode Loterij met postcode 3881 KB mogen samen 100.000 euro verdelen. De Postcode Loterij maakte dat dinsdagmiddag bekend in het televisieprogramma Koffietijd. De winnaars delen deze geldprijs met elkaar. Hoe hoger het aantal loten waarmee deelnemers meespelen, hoe groter het aandeel in de prijs is. De Postcode Loterij informeert de winnaars in de vierde week van januari per brief over de hoogte van het door hen gewonnen bedrag. Op www.postcodeloterij.nl staat een overzicht van de overige winnende postcodes.