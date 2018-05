Straf voor Ermelose militair die op missie in Irak per ongeluk op collega’s schoot

Dat gebeurde in mei 2016 op trainingslocatie Atrush in Noord-Irak. De korporaal wilde iemand laten zien hoe je een wapen schoonmaakt. Hij pakte zijn eigen al schoongemaakte wapen op, maar verzuimde te kijken of het veilig was. Hij zag niet dat het magazijn in het wapen zat. Hij haalde de trekker over en er ging een schot af. De kogel ging precies tussen twee andere collega’s door.