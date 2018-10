Straatklinkers Lorentz maken plaats voor glad asfalt

video Ronnie Flex maakt presenta­tie kleding­lijn Joy (16) compleet

12:33 ,,Mijn grootste droom is uitgekomen. Ik heb niet iets wat ik zo graag als dit wilde.‘’ Joy (16) uit Apeldoorn presenteerde gisteravond haar eigen kledingcollectie in de Gamestate in hartje Utrecht. ,,Ik was heel nerveus, maar dit was echt een geweldige avond.‘’