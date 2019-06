Strand Horst 2.0 lijkt onstuitbaar, hoe hard Zeewolde ook schreeuwt

Politie nog steeds op zoek naar gestolen amfibie­voer­tuig van 25.000 euro uit Wapenveld

22:09 De politie is nog steeds op zoek naar een heel bijzonder voertuig, dat tijdens het paasweekend uit een schuur in Wapenveld werd gestolen. Het gaat om een legergroen amfibievoertuig ter waarde van 25.000 euro. De achtwieler kwam vanavond langs in het programma Opsporing Verzocht.