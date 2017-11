Strandparc Nulde wil het Zandvoort van de Veluwe worden

Sandberg verwelkomt zijn gasten in het S en S restaurant van recreatiepark Strandparc Nulde. Het restaurant is, in tegenstelling tot de camping, nu al jaarrond open. Omdat het vakantiepark aan het Nuldernauw ietwat verscholen ligt achter een geluidswal, is het bedrijf weinig zichtbaar. Voor de campinggasten geeft dat het voordeel van een rustig kampeerterrein, maar voor het restaurant is het voordeel een nadeel, want het horecabedrijf moet het in het winterseizoen hebben van gasten van buiten. ,,Eten aan het water in het Zandvoort van de Veluwe,'' zegt Sandberg. ,,Ongeacht welk seizoen je komt, het is hier prachtig aan het water.''

Kwaliteitsslag

,,We zijn blij met de positieve reactie van de politici in Putten op onze uitbreidingsplannen,'' zegt Sandberg. ,,Het gaat goed met het bedrijf. In 2007 heeft VDB-groep Strandparc Nulde overgenomen van de Kammingagroep. We hebben een kwaliteitsslag gemaakt en veel dingen verbeterd. Dat resulteert in meer gasten op de camping en meer dagjesmensen die hier komen om een waterfiets of kano te huren en aan het strand te zitten. Volgend jaar willen we als Strandparc zomer en winter open gaan.''

Het Puttense bedrijf VDB recreatie groep breidt zijn imperium langzaam uit op de Veluwe. Naast het Strandparc Nulde heeft het familiebedrijf ook de recreatieparken De Paalberg en De Driehoek in Ermelo in bezit en het recreatiepark De Voorst in Kraggenburg. Als jongste loot aan de stam is twee weken geleden camping De Paasheuvel in Vierhouten ingelijfd.

Geluidswal

De groei van Strandparc Nulde met 100 plaatsen, zal in de loop van 2018 vorm krijgen. Na het officiële raadsbesluit in Putten, begin december, volgt nog een inspraakprocedure van zes weken. Pas daarna kan VDB aan de slag. ,,Eerst de infrastructuur,'' vertelt Sandberg. ,,Drieduizend vierkante meter asfalt voor parkeerplekken gaan we afbreken. Daarna leggen we een geluidswal rond het nieuwe stuk van het recreatiepark. En vervolgens komen de chalets. Honderd huisjes, die verplaatsbaar zijn. Absoluut geen permanente bewoning, dat willen we niet. Permanente bewoning is het begin van het einde voor een recreatieonderneming.''

De chalets zijn bedoeld voor verhuur, maar ook voor de verkoop. Sandberg: ,,We zien steeds meer mensen zonder caravan of camper die wel van kamperen houden. Voor die doelgroep zijn de chalets bedoeld. De snelheid waarmee we ze neerzetten hangt af van de belangstelling. Als ze snel verkocht worden doen we meer koopchalets, als er meer interesse is voor huur, dan doen we meer huurchalets.''