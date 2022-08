Straten staan blank en waterballet in je achtertuin: forse regenbuien zorgen voor overlast in de regio

Kok Experience opent deuren in Lelystad (en dat blijkt hard nodig): ‘Eindelijk wat leven in de stad’

Met de opening van Kok Experience is Lelystad ineens meerdere uitgaansgelegenheden rijker. Iets waar de jeugd in Lelystad al lange tijd naar uitkijkt, zo bleek na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Het gebouw aan de Agorahof is het begin van een poging van de gemeente om de horeca nieuw leven in te blazen. ,,De vraag is alleen of het aanslaat.’’

14 augustus