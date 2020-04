Streep door bestemmingsplan voor bedrijventerreinen Epe

Ambtenaren provincie krijgen 1000 euro voor betere thuiswerk­plek: ‘Dat is helemaal niet zo gek’

16:35 ARNHEM - Last van je rug of je ogen vanwege de slechte werkomgeving in huis? Dat is er voor veel ambtenaren van de provincie Gelderland niet bij. Elke ambtenaar die nu door het coronavirus thuis werkt kan 1000 euro besteden om zijn werkplek goed in te richten.