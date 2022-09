Streep door eerste Omloop van Staverden door bezwaren omwonenden: ‘Het is een harde les’

Gesprek

Donderdag 8 september werd er gesproken tussen de organisatie, omwonenden en het bedrijf Navobi bij het pand van de hoofdsponsor. „We hebben er om 12.00 uur over vergaderd, maar we zijn er niet uitgekomen om het op te lossen. Kleine details werden opgeblazen tot grote dingen. Waar laten we de auto’s, de bezoekers, hoe lang moeten we wachten en hoe gaan we met een rijrichting om? Men dacht dat ze uren moesten wachten om uit huis te kunnen. Als het door zou gaan, dreigden ze met een rechtszaak. Onze sponsor Navobi wilde het niet zo ver op de spits drijven, dat is het hen en ook ons niet waard. Wij willen een leuk evenement organiseren en als dat onder zo’n kwalijke sfeer moet, haken wij ook af. Een ander parcours was ook niet mogelijk, want zoveel wegen zijn er niet in Staverden’’, zegt Hamstra, die geen namen wil noemen. „Dat hebben we onderling afgesproken met elkaar.”

Sudderen

Hamstra trekt er ook lering uit. „Ofschoon we heel veel gedaan hebben om meerdere partijen te informeren, was dat vaak via mail of app. We hadden misschien eerder fysiek bij elkaar moeten komen. Er waren toen ook al wat bezwaren, die we wel dachten op te lossen, maar ze zijn door blijven sudderen. We zijn iets te laks geweest om die personen uit te nodigen en in de laatste week hebben ze hun hakken in het zand gezet en zijn op de rem gaan staan. Dat moeten we in de toekomst anders doen, maar dat zal niet meer in Staverden zijn. Dat kun je vergeten, want mensen hier hebben geen belang bij een wielerwedstrijd. Staverden ligt in Natura 2000-rustgebied en zij willen geen hectiek in deze omgeving. Het is een harde les.”