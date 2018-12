Streep door Nieuwjaarsduik Harderwijk

Wat dat precies betekent wil voorzitter Björn Bekkema slechts summier toelichten. ,,We hebben momenteel te weinig bestuursleden om de organisatie goed te kunnen doen.’’ Over de timing van de mededeling, zo vroeg voor het evenement, zegt hij: ,,Op die manier hopen we een heleboel vragen te voorkomen. Ach, je moet het ook niet groter maken dan het is. Ja, het is jammer dat het niet doorgaat, maar het is geen mega-event.’’ Toch kwamen er jaarlijks 200 tot 300 zwemmers op de duik af, die dit jaar voor de dertiende keer op het programma stond.