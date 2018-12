Strooiploeg gebruikte 190 ton zout in Putten

video Voormalig dierenpark Wissel bij Epe is verkocht: ‘Het is een oude bende’

7:53 Voormalig dierenpark Wissel bij Epe is verkocht. Daarmee krijgt het terrein, dat sinds de sluiting van de minidierentuin in 2015 steeds verder verloederde, mogelijk een nieuwe impuls. Maar wie de nieuwe eigenaar is, dat blijft nog even geheim.