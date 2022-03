Stroomkwestie raakt Wezep niet? Toch wel, zegt directeur H20: nieuwe kabel keihard nodig

Het was onaangenaam nieuws voor Nunspeet, Elburg en Oldebroek eind vorige week. Net als in veel andere delen van het land is ‘de stroom op’. De capaciteit van het onderstation van Liander in Nunspeet is zo'n beetje bereikt, nieuwe aanvragen van bedrijven en instellingen voor de afname van stroom worden niet meer in behandeling genomen.