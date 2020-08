Stroomstoring Harderwijk en Ermelo opgelost: explosie in verdeelstation was oorzaak

De storing ontstond even na zessen in de ochtend en trof 38 straten in onder meer de wijk Drielanden in Harderwijk, het noordelijke deel van Ermelo en Horst. Het oplossen van de storing duurde tot half elf. ,,Normaal gesproken leiden we de stroom om, maar dat is in dit geval helaas niet gelukt’’, zegt een woordvoerder. Wat de explosie heeft veroorzaakt durft hij op dit moment niet te zeggen. Een collega van repte eerder deze ochtend over onweer, maar op de buienradar is daarvan niet te zien. ,,De storing is verholpen, we gaan nu bekijken wat er precies gebeurd is.’’