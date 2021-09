Stroomstoring in Nijkerk: verkeerslichten vallen uit en problemen bij bezinepomp

Gooit Eper politiek deuren dicht? Daar wordt nu toch over getwijfeld

17 september Gaan de deuren voortaan definitief in het slot, als het ‘presidium’ van de gemeenteraad vergadert? Burgemeester Tom Horn vindt dat een goed idee, sinds begin dit jaar tot zijn verrassing bleek dat iedereen nu nog aan mag schuiven als de fractievoorzitters procedurele zaken bespreken. Over een voorstel om het plaatselijke Reglement van Orde te laten aansluiten bij ‘de gewenste praktijk’ zijn echter twijfels ontstaan. Pas later hakt de raad de knoop door.