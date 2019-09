Stroomstoring treft Elburg en Oldebroekse dorpen

De storing betreft de postcodes 8079, 8081 en 8097 in de gemeentes Oldebroek en Elburg. De oorzaak is op dit moment niet bekend. Een woordvoerder verwacht daar ook niet vandaag al een antwoord op te kunnen geven. ,,Onze prioriteit is om de consumenten weer van stroom te voorzien, daar richten we ons nu vooral op. Onze monteurs gaan ter plekke omleidingen creëren om dat te bewerkstelligen. Het ziet er naar uit dat dat voor tien uur gaat lukken. Het opsporen van de oorzaak is van later zorg, wellicht dat we dat morgen pas weten.’’