Stroomstoring Zeewolde treft 2151 huishoudens: ‘Ik heb geen tv en internet meer’

Boerenpro­tes­ten (nog?) nauwelijks thema voor Veluwse streekmu­sea

Een omgekeerde vlag is voorlopig niet te zien in Hagedoorns Plaatse. ,,Als museum blijf je weg bij een actueel politiek thema dat gevoelig ligt’’, zegt directeur Patrick Reeuwijk van het Veluws streekmuseum bij Epe. Maar wie weet wordt er over een paar decennia een expositie over de boerenprotesten ingericht.

17 augustus