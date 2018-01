Struikelpaal op fietspad in Ermelo op tijd verwijderd

Gemist? PvdA steekt middelvinger op in advertentie

10:00 Een pijnlijke fout in Meppel deze week. Daar werd in de Meppeler Courant een advertentie van de PvdA geplaatst, maar niet helemaal op de manier hoe de fracties in Meppel, De Wolden en Westerveld dit graag hadden gezien. In plaats van het partijlogo met daarin de gebruikelijke vuist, stond er een logo met daarin een middelvinger in de krant.