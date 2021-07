Struinen in Harderwijkse tuinen en Gluren bij Nijkerkse buren

Voor de derde keer vindt in Harderwijk Struinen in de Tuinen plaats. In Nijkerk blijft het evenement Gluren bij de Buren als naam houden. Ralf Leemeijer is verantwoordelijk voor de productie in Harderwijk en is hard op zoek naar acts en tuineigenaren die op 5 september hun bijdrage willen leveren aan Struinen in de Tuinen.