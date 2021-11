Studenten bieden excuses aan na ‘lomp en luidruchtig’ gedrag in dronken toestand bij park Hoge Veluwe

Streep door gouden huwelijks­feest van Gerrit en Willie in Emst: gelukkig verzacht kok Maarten de pijn

Ze hadden zich er zo op verheugd, een groot feest met vrienden en familie, zaterdagavond in partyboerderij De Vossenberg in Epe. Vijftig jaar getrouwd, dat is niet niks. Maar na de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge moesten ze iedereen weer afbellen. En toch, toch gaan ze het leuk hebben.

13 november