Stuk schuttinghout schiet door voorruit auto na ongeval Nijkerk; bestuurder aangehouden

Voorstel: fusie Ermelo en Harderwijk als oplossing voor bestuurs­cri­sis

29 oktober De bestuurlijke crisis in Ermelo kan opgelost worden door Ermelo te laten fuseren met Harderwijk. Dit voorstel komt van de politieke partij Gemeentebelang Harderwijk-Hierden, die op korte termijn over dit onderwerp een gesprek wil met de commissaris van de Koning in Gelderland.