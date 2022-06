Stuntacties smaken TinQ goed: Harderwijks brandstofbedrijf ziet volop groeikansen

Vorige week kwam TinQ voor het eigen hoofdkantoor in Harderwijk toch weer met een stuntactie, na daar in maart her en der in het land veel publiciteit mee te hebben gekregen. Toen werd daar abrupt mee gestopt na incidenten, zoals een opstootje tijdens de actie in Eerbeek. ’s Avonds op een uitgestorven industrieterrein blijkt de sfeer veel relaxter, zag Van der Marel in Harderwijk. Dat smaakt nu naar meer.