Succes vrouwenvoetbal stelt Veluwse clubs voor dilemma: wel of niet gemengd voetballen

Gemeente Epe reageert als enige te laat op ‘eenvoudige’ mail van burger

10:04 De gemeente Epe is de enige gemeente op de Noord-Veluwe die te laat reageert op e-mails van burgers. Dat blijkt uit onderzoek van Wij Verdienen Beter, dat alle gemeenten in Nederland per mail een eenvoudige vraag stelde. Epe reageerde in eerste instantie helemaal niet.