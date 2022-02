Suïcideloket opent met ‘omgekeerde’ liefdesbrievenactie nieuw onderkomen in Harderwijk

video Twee kippen van Joanne uit Hierden zaten met de ogen half dicht, toen wist zij dat er iets mis was

Het is vreemd stil aan de Tweede Parallelweg in Hierden. Geen gesnater van 15.000 eenden, geen gekakel meer van de 250 kippen op de Kakelhoeve. Joanne Olofsen (22) was er al bang voor toen de vogelgriep opdook in de eendenstallen bij de buurman. De bakfiets waarmee ze dagelijks verse eieren rondbrengt, staat nu werkeloos in de schuur.

9 februari