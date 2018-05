Supermarkten Harderwijk alle zondagen open

Ondernemers aan zet

Vanaf 12 uur

Voorwaarde is dat de winkels in Harderwijk maximaal 26 zondagen open zijn. Alleen de supermarkten, bouwmarkten en tuincentra mogen alle zondagen open tussen 12 en 18 uur. Winkeliers zijn vrij om hun winkels dicht te houden op zondag. De vier partijen denken aan openstelling van de winkels op alle zondagen in de zomerperiode en in december. In de andere maanden zijn de winkels maar één zondag open, waarschijnlijk de laatste zondag van de maand. Daarnaast zijn er vijf zondagen vrij in te vullen door de ondernemers bij evenementen zoals Sinterklaas of iets dergelijks.