Swingend op Harderwijker Corona Blues samen het virus te lijf

,,Samen gaan we beter worden en samen worden we ooit weer sterk’’. Met deze tekst op een vrolijk deuntje wil de Harderwijker muzikant Dick Maes Broekema zijn landgenoten een hart onder de riem steken. Hij ‘flanste’ de Corona Blues in èèn zondag in elkaar.

Waar kwam bij u de noodzaak vandaan om een coronalied te maken?

,,Mijn vriendin woont in het Belgische Leuven, dus daar ben ik vaak te vinden. In België waren ze al iets eerder met het afkondigen van drastische maatregelen en ik werd getroffen door de eenzaamheid die uit al die lege straten sprak. Ik kreeg er letterlijk de blues van. Ik ben muzikant, dus mijn manier om me te uiten is muziek maken.’’

Lang over gedaan?

,,Nou nee, het was in een zondag gepiept. Nog voor het afkondigen van de sluiting van scholen en al het openbare leven dus. Ik voelde wel aankomen dat dat zou gebeuren, dus het is met voorbedachte rade geschreven. In Leuven heb ik een professionele studio en ik ben gewoon gaan zitten. Tekst, muziek en clipje: het kwam er allemaal zo makkelijk uit.’’

Volledig scherm © Eigen foto

Wat is het doel van uw lied?

,,Dat mensen gaan nadenken over hun eigen gedrag, bijvoorbeeld dat hamsteren en dat iedereen wat meer rekening gaat houden met elkaar. Dat we dit samen moeten overwinnen, zoals ik in het laatste deel zing. Maar ook dat we het plezier in het leven niet moeten verliezen, ondanks de dreiging van het virus. Ik wil de mensen een hart onder de riem steken.’’

Maakt u zich zelf zorgen?