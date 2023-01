’t Loo kan ‘oude bunker’ uitbouwen tot bloeiend buurthuis: ‘Jeugd moet zich hier ook thuis voelen’

Politiek Harderwijk wil snel duidelijk­heid over vertraging parkeerga­ra­ges: ‘Wat zijn de gevolgen?’

Dat de bouw van de parkeergarages in het Harderwijkse Waterfront opnieuw is vertraagd, leidt tot verbazing in de gemeenteraad. De ChristenUnie (CU) maakt zich zorgen en vraagt de wethouder om opheldering. ,,Is er straks nog wel voldoende parkeercapaciteit rond de boulevard voor inwoners en bezoekers van de stad?

