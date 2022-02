‘Taalmeester’ Wim Daniëls komt naar Theater Stroud

Dit is volgens de direct betrokkenen gegarandeerd een leuke, leerzame avond in Putten, waarbij je na afloop denkt: hoe kan het dat ik al dit moois niet eerder heb geweten?! Wim Daniëls is schrijver van talloze boeken over taal, literaire verhalenbundels, woordenboeken, poëzie en informatieve boeken. Daarnaast is hij geregeld op radio en tv en treedt hij op in het theater. In ‘Het dorp’ (2019) brengt Daniëls dorpen van weleer met humor en nostalgie tot leven: een feest der herkenning. De gelijknamige tv-serie uit 2021 met Huub Stapel krijgt in 2022 een vervolg. Hij schrijft over velerlei onderwerpen in duidelijke en toegankelijke taal. Over de vakantie of vrijetijdsbesteding, familie of koddigheden van de Nederlandse taal - Daniëls weet het.