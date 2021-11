Tachtig vluchtelingen krijgen onderdak in Hotel de Mallejan in Vierhouten

Tachtig vluchtelingen die net in Nederland aankomen, kunnen de komende twee maanden opgevangen worden in Hotel De Mallejan in Vierhouten. Dat is vanochtend besloten door burgemeester en wethouders van Nunspeet. De eerste vluchtelingen komen vrijdag aan in het Veluwse dorp. Dorpsbewoners hebben vanmiddag een brief gekregen.

Het Rijk heeft een dringend beroep gedaan op alle burgemeesters om opvang te creëren. Er is een grote stroom vluchtelingen op gang, onder meer doordat de Taliban in Afghanistan de macht over heeft genomen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol en er is onvoldoende capaciteit om alle vluchtelingen die zich aanmelden onderdak te bieden.

Fletcher Hotel De Mallejan in Vierhouten heeft aangegeven kortdurend (voor maximaal twee maanden) vluchtelingen te kunnen huisvesten. Nunspeet heeft vanmorgen besloten medewerking te verlenen aan deze tijdelijke crisisopvang.

Tijdelijke crisisopvang

Het gaat om tijdelijke noodopvang van 80 vluchtelingen uit landen als Syrië, Iran, Irak en Afghanistan. Voornamelijk alleengaande mannen, maar ook vrouwen en gezinnen. Deze vluchtelingen zijn nog maar kort in het land en moeten de asielprocedure nog doorlopen.

De periode van deze noodopvang is van 5 november tot uiterlijk 5 januari 2022. Burgemeester Breunis van de Weerd: ,,Wij voelen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen die gevlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking hulp te bieden.’’

Quote Vierhouten is een gastvrij dorp en is niet geheel onbekend met de opvang van vluchtelin­gen Breunis van de Weerd, burgemeester Nunspeet

De burgervader zegt hierover te hebben gesproken met de voorzitter van de Dorpsvereniging Vierhouten. ,,We hebben vandaag alle inwoners van Vierhouten inmiddels per brief geïnformeerd over de tijdelijke opvang. Vierhouten is een gastvrij dorp en is niet geheel onbekend met de opvang van vluchtelingen. Gezien de ervaringen vanuit het verleden heb ik er het volste vertrouwen in dat deze opvang voor maximaal twee maanden goed zal verlopen.”

Eerder op camping

In de winter van 2015/2016 werden op camping de Paasheuvel in Vierhouten minderjarige asielzoekers opgevangen. In eerste instantie zouden de jongeren enkele dagen opgevangen worden, uiteindelijk verbleven zo’n 60 jongeren, tussen de 14 en 18 jaar uit Eritrea, Syrië, Afghanistan en Irak en half jaar op de camping. De afspraak was destijds dat alleen in het laagseizoen gebruik gemaakt kon worden van de toeristische faciliteiten.

