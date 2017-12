Tactus moet net als alle bedrijven reclamebelasting betalen... in Harderwijk

Volgens Joseph Bakx, jurist van Tactus wordt voor geen van de 60 locaties van de zorgorganisatie reclamebelasting geheven. De verbazing was dan ook groot toen een brief in de bus viel met de vooraankondiging dat voor het bordje in de Burgtstraat zou moeten worden betaald.

,,We hebben toen gebeld met de gemeente'', vertelde Bakx de gemeenteraad. ,,We kregen te horen dat we eerst de aanslag maar af moesten wachten.'' Die kwam later, een aanslag reclamebelasting van 75 euro.

Non-profit

Opnieuw belde Bax om aan te geven dat het toch alleen maar om een klein naambordje gaat, om aan te geven dat de instelling hier is gevestigd en niet met de bedoeling reclame te maken. ,,Bovendien zijn we een non-profitorganisatie, met subsidie van de gemeente. We zijn een maatschappelijke organisatie voor de inwoners van Harderwijk'', aldus Bakx. ,,Toen werd gezegd dat we dan maar bezwaar moesten maken.''

Dat bezwaar werd ongegrond verklaard door de gemeente. Tactus kan nu in beroep gaan bij de rechter, maar daar wordt voor dit lage bedrag van afgezien. ,,Maar dit kan toch niet de bedoeling zijn'', vindt de jurist.

Regels

Toch klopt het wel, reageert wethouder Jeroen de Jong van financiën desgevraagd. Mede door het logo is het meer dan een naambordje en Tactus is voor de reclamebelasting een bedrijf dat net als alle bedrijven voor een dergelijke 'openbare aankondiging' moet betalen. Zo zijn de regels, stelt De Jong.