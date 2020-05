Talloze problemen door droogte in Gelderland: van verzakkende huizen tot minder libelles

Botten horen kraken en een angstaanja­gend letselrap­port: ‘We mogen van geluk spreken dat Andrew hier vandaag zit’

26 mei Een getuige die botten hoort kraken en een officier van justitie die angstig wordt van het letselrapport. Hendrik V. sloeg de 25-jarige Andrew bewusteloos op straat, vroeg aan getuigen of er nog ‘leven in zat’ en schopte daarna nog eens hard in zijn gezicht. Dat bleek op de zitting in de rechtbank in Zutphen. ‘We mogen van geluk spreken dat het slachtoffer hier vandaag zit.’