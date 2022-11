Tamar ruilt in Vaassen pleegzorg in voor een B&B: ‘Hier wil ik wonen en leven’

Arbeidscon­tract voor Achraf uit Harderwijk ligt al zo goed als klaar, maar toch mag hij niet werken

Hij bijt van wijze van spreken op een houtje, daar in het azc van Harderwijk. De 25-jarige asielzoeker Achraf Benali kan niet wachten om te gaan werken. Hij kan zo terecht bij de eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo. Maar hij mág niet, want hij beschikt niet over een burgerservicenummer. Dat wil hij via de rechter alsnog voor elkaar krijgen.

26 november