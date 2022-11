‘Tamme wolf’ op de Hoge Veluwe mag beschoten worden met paintballgeweer

met video Alles uit de kast bij laatste duik van brandweer­team Heerde; ‘Ik sta hier met een dubbel gevoel’

Een laatste duik en daarna is het duikteam van de brandweer in Heerde voorgoed verleden tijd. Per november bedient de duikploeg van Harderwijk de gehele Veluwe. Aan de Kanaaldijk is gisteren voor het laatst een grootscheepse brandweeroefening gehouden waarbij voor het duikteam een speciale missie in scene was gezet. ,,Ik sta hier met een dubbel gevoel.’’

28 oktober