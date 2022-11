‘Tamme wolf’ op Hoge Veluwe mag beschoten worden met paintballgeweer, ‘als dat niet helpt: pepperspray’

Sep (9) vindt wandelen door donker bos nóg leuker dan gedacht: ‘Ze vertellen er ook verhaal­tjes bij’

Sep van Enk had zich er al op verheugd. Lekker in het donker wandelen door de bossen van landgoed IJsselvliedt. Toen de tocht er zaterdagnacht na twee uur op zat, was de 9-jarige Wezeper nog enthousiaster. ,,Ze vertelden onderweg allerlei verhaaltjes. Nu weet ik nog meer over de dieren die hier wonen.’’

30 oktober