Tandheelkunde Hattem neemt alle tijd voor patiënten met dementie

Insectenho­tel bij basis­school in ’t Harde op één avond twee keer in de hens: ‘Gaan uit van brandstich­ting’

18 oktober Niet één, maar twee keer is gisteravond geprobeerd om het insectenhotel bij basisschool De Parel in ’t Harde in brand te steken. De politie gaat uit van brandstichting en baalt van deze vermoedelijke kwajongensstreek.