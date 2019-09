Tattoo-actie in Ermelo voor beschermers van mishandelde kinderen

video Elsa Kamp haalt haar zwemuitda­ging in Bosbad Putten: ‘Maar dit geen tweede keer’

11:15 ,,Dit was één keer en nooit meer". Elsa Kamp (47) deed wat ze moest doen: ze zwom binnen 72 uur elf keer twee kilometer in het Bosbad Putten om geld op te halen voor de kankerbestrijding. ,,Ik ben mega opgelucht dat ik het heb gehaald. Maar dit was echt eenmalig.”