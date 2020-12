Te veel wilde zwijnen op de Veluwe door vele toeristen: ‘Een vicieuze cirkel waar we maar niet uitkomen’

Forensenbe­las­ting bijna verdubbeld in Ermelo: ‘Gemeente wentelt problemen op ons af’

3 december Huiseigenaren op vakantiepark Sparrendal in Ermelo zijn ziedend. In twee jaar tijd is de forensenbelasting die zij jaarlijks moeten afdragen, bijna verdubbeld. En in 2021 ligt een nieuwe verhoging in het verschiet. ,,De financiële problemen van de gemeente Ermelo worden op ons afgewenteld.’’