Testen in Elspeet kan na forse toename coronabesmettingen vanaf vandaag

De gemeente Nunspeet heeft de laatste weken te maken met relatief veel coronabesmettingen. Inwoners die zich willen laten testen op het virus hoeven vanaf woensdagmiddag niet meer naar bijvoorbeeld Harderwijk, Apeldoorn of Heerde, maar kunnen in de eigen gemeente terecht. Vanaf vanmiddag 15.00 uur is het mogelijk dat inwoners zich bij klachten laten testen op corona in het Kulturhus in Elspeet.