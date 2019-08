Testers bepalen of nieuwe onderdelen van geschiedenisproject Verhaal van Putten goed zijn uitgedacht

Tot nu toe bleef het Verhaal van Putten nog beperkt tot de virtuele wereld van een website. De break-in-box en belevingsroute zijn nieuw en moeten de geschiedenis nog tastbaarder maken. Het principe van de box is een soort omgekeerde escaperoom. Door puzzels op te lossen komen kinderen de kist in.

,,Deze kisten zijn in eerste instantie bedoeld om in te zetten in de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Putten", vertelt Suzanne van den Bor van VVV Putten+. ,,Maar misschien ook wel voor schoolreisjes, basisscholen die hier op kamp zijn of scholen in de regio.”