Teun ligt wakker van de rekening voor onderhoud voetbalvelden Rood-Wit’58 in Putten

Hij heeft er slapeloze nachten van. Was het onderhoud van de sportvelden al een hersenbreker, met het coronaspook worden de zorgen van Teun van Bloemendaal alleen maar groter. Aan hem, als voorzitter van de stichting Buitensport Putten, de taak om de voetballers van Rood-Wit’58 in het nieuwe seizoen een veilige grasmat voor te schotelen.

Zijn nieuwe zorgen lopen dwars door de perikelen heen die al jarenlang voortduren. Namelijk de discussie over wie verantwoordelijk is voor de kosten van het groot onderhoud.

Lees ook PREMIUM Voetbalclubs Putten hebben buik vol van wegduikende gemeente bij onderhoud velden Lees meer

Wie moet er betalen?

Zowel de stichting Buitensport Putten als de evenknie - stichting Sportaccommodatie SDC Putten - vinden het een kostenpost voor de gemeente. Die wijst op haar beurt naar nieuw subsidiebeleid, waarbij de clubs door maatschappelijke activiteiten extra geld kunnen krijgen. Dat moet maar worden aangewend om de velden te verzorgen.

Voor de stichting die de velden van Rood-Wit’58 onder de hoede heeft, was in december vorig jaar de maat vol. In een brief aan de gemeente Putten werd aangegeven dat ze vanaf het nieuwe jaar het bijltje erbij zouden neergooien en het complex wilden overdragen aan de gemeente.

Opzegtermijn van 1 jaar

Na een gesprek tussen beide partijen, gevoerd begin maart, is de gemeente nu met een formele schriftelijke reactie gekomen. Daarin wordt gesteld dat er een opzegtermijn geldt van één jaar. De eerst mogelijke stopzetting van de erfpachtovereenkomst is daardoor per 1 januari 2021. Voor 1 mei wil de gemeente van de stichting horen wat ze gaat doen.

Teun van Bloemendaal heeft afgelopen weekend met het stichtingsbestuur de knoop doorgehakt om dit jaar nog het onderhoud zelf te blijven uitvoeren. ,,Anders doet de gemeente het en berekenen ze de kosten door. Later kijken we wel of we alsnog voor opzegging van de overeenkomst kiezen.”

Hopen op konijn uit de hoge hoed

De stichtingsvoorzitter wil dat voor zich uitschuiven naar 1 oktober. ,,Wie weet komt er nog een konijn uit de hoge hoed. Of kunnen we met de nieuwe wethouder een mooie verse start maken.” Dat 1 mei als ultimatum is gesteld door de gemeente, was bij Van Bloemendaal nog niet goed doorgedrongen. ,,Dan moet ik dat toch nog eens goed lezen...”

Mocht de stichting besluiten te stoppen met het beheer van sportpark De Eendracht, dan gaat de gemeente in gesprek met voetbalvereniging Rood-Wit’58 om tot een oplossing te komen. Dat laat de gemeentewoordvoerder weten.

Acute problemen door corona

Het liefst drukt Van Bloemendaal de jarenlange discussie op dit moment naar de achtergrond. Omdat het coronavirus voor meer acute problemen zorgt. ,,De kantine zorgt normaal voor het grootste deel van onze inkomsten, maar dat is nu nul. Het incasseren van contributie loopt nog wel door, maar dat is niet genoeg om het onderhoud van de velden mee te bekostigen.”

Onderhoud is noodzakelijk

En dat onderhoud moet zeker worden uitgevoerd, weet Van Bloemendaal. Zelfs nu er dit seizoen weinig is gevoetbald. ,,De gaten en oneffenheden moeten worden weggewerkt en de uitgelopen stukken bij de doelen vragen om herstel. Maar ook verticuteren (mos en onkruidgras eruit) en vertidraineren zijn nodig. Dan gaan er pennen van 60 centimeter de grond in, zodat het water er weer in kan weglopen. Dat kunnen we niet zelf. Daar heb je een machine voor nodig die wel een ton kost.”

Quote Engerlin­gen en emelten hebben vorig jaar een half veld opgevreten. Wat een gedoe en giganti­sche kostenpost is het om die te bestrijden. Teun van Bloemendaal, voorzitter Stichting Buitensport Putten

En dan durft de Puttenaar nog niet eens te denken aan eventuele schade van engerlingen en emelten, larven die de graswortels verorberen. ,,Die hebben vorig jaar een half veld opgevreten. Wat een gedoe en gigantische kostenpost is het om die te bestrijden. Daar hebben we op dit moment het geld niet voor.”

Slapeloze nachten

Afzien van onderhoud kan volgens Van Bloemendaal niet. ,,Maar we zullen het minimale doen. Dat wat echt nodig is. De grootste uitdaging is hoe we dat gaan betalen. Daar maak ik me echt zorgen over. Lig er ’s nachts ook wakker van. Ik heb geen idee hoe dat gaat uitpakken.”