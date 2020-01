Theaterbus brengt mensen in Putten naar de voorstelling in Stroud

Zin in theater, maar geen vervoer? Theater Stroud en Stichting Welzijn Putten bieden met de Theaterbus dé oplossing. Vervoersproblemen hoeven een avondje uit niet meer in de weg te staan.

,,We werken met projecten vaker samen met senioren. Dan hoor je dat ze het overdag prima vinden om naar Stroud te komen. Maar 's avonds naar het theater zien ze niet zitten door gebrek aan autovervoer. Het is toch snel een uur of elf voordat je naar huis gaat. Ik kan me voorstellen dat ze dat niet graag lopend of op de fiets doen”, vertelt Astrid van Schaik, voorzitter van Theater Stroud.

Ritje voor vijf euro

Voor vijf euro haalt de bus van Stichting Welzijn Putten de inwoners op en brengt ze naar afloop weer thuis. Er is plek voor acht theatergangers. Een rollator meenemen is mogelijk, een rolstoel niet. Of er bij meer belangstellenden twee rondes worden gereden, weet Van Schaik (nog) niet. ,,Maar mocht het zó enthousiast worden ontvangen, dan vinden we daar zeker een oplossing voor.”

Promotour langs zorgcentra

Quote We richten ons op de ouderen, maar ik ben me er van bewust dat het ook een uitkomst kan zijn voor jonge mensen met een beperking. Astrid van Schaik, voorzitter Theater Stroud De doelgroep waar de Theaterbus op mikt, bestaat vooral uit ouderen. Daarom maakt de voorzitter met gastvrouw Beppy Gulliker begin februari een promotour.

,,We gaan bij alle creaclubjes van Welzijn Putten langs en we bezoeken de zorgcentra. We richten ons op de ouderen, maar ik ben me er van bewust dat het ook een uitkomst kan zijn voor jonge mensen met een beperking. Die kunnen dus ook gerust bellen om een plek in de bus te reserveren.”

Dat reserveren moet aanvankelijk nog telefonisch gebeuren. Misschien dat het lukt om voor het volgende theaterseizoen dit op te nemen in het digitale reserveringssyteem. Er zijn drie chauffeurs die op de bus rijden. De eerste ronde is op 3 maart voor de voorstelling Het jaar 250 na Beethoven met Floris Kortie en Vera Kooper.

Aanschuiven voor gezelschap

De Theaterbus sluit goed aan bij de Theatertafel die dit theaterseizoen is geïntroduceerd. Mensen die in hun eentje een voorstelling bezoeken kunnen aanschuiven bij gastvrouw Beppy Guliker en andere tafelgenoten.

Van Schaik: ,,We merkten dat mensen die altijd naar het theater gingen, dat niet meer deden als een partner was overleden. Dan ben je toch alleen op een plek waar de meesten met iemand komen. De Theatertafel zorgt er voor dat je niet alleen zit.”