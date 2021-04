Theaterstuk en podcast over ondergedoken broers in Wapenveld: ‘Dit verhaal moeten we neerzetten’

Centraal in Zo gaan we allemaal staan de brieven van de Joodse broers Snatager. Eduard zit ondergedoken in Wapenveld en overleeft de oorlog, Herman woont in Zutphen en ziet de ene Joodse familie na de andere richting Westerbork verdwijnen. Uiteindelijk moet ook Herman op transport en wordt hij op 23 juli 1943 met zijn vrouw Beppie vermoord in Sobibor. ‘Zo gaan we allemaal’, schrijft hij in een van zijn laatste brieven over wat er in Zutphen gebeurt.