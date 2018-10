Theaterwerkplaats Harderwijk bestaat 25 jaar: 'Van theater word je een beter mens'

,,Het is een heel actueel stuk,'' zegt regisseur Doris Goosen, die vanaf het eerste begin bij Theaterwerkplaats Harderwijk betrokken is. ,,Met de hele Me-Too-discussie is dit onderwerp politiek actueel, ook al is de tekst geschreven in het jaar 410 voor Chr. Lysistrata heet het stuk, het is geschreven door Aristofanes. Een Griekse komedie over vrouwen die de macht van oorlog en geweld doorbreken. Een vrouwenopstand. Lysistrata roept op het leger te ontbinden om zo het geweld en de oorlog te stoppen. 'Wij hebben geen seks meer met jullie tot het vrede is', roept ze. Seks als machtsmiddel.''