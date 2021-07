Therese Klompenhouwer wacht nog steeds tevergeefs op een grote rivaal in het driebanden

BILJARTENDe uitkomst kon geen verrassing zijn. Therese Klompenhouwer is de beste driebander van het land en dat werd in Rosmalen weer eens onderstreept. De biljarter uit Nijkerk veroverde haar veertiende nationale titel in successie.

Klompenhouwer liet er in de finale tegen Karina Jetten geen twijfel over bestaan wie de beste was. Ze bereikte in 20 beurten de streep: 30-11. ,,Ik zou willen dat er nieuwe, jonge concurrenten komen in Nederland, die het biljarten voor dames naar een hoger niveau brengen.’’ Maar de concurrentie is momenteel ver te zoeken.

Klomphouwer is kampioene van Nederland, Europa en de wereld. Ze is ook de enige professional in het NK-gezelschap en was het aan haar stand verplicht om de gouden medaille weer te pakken. Dat gebeurde, met glans.

De kampioene hoopt dat zij op korte termijn meer tegenstand zal ervaren. Dat er rivalen opstaan die wel doorbreken en Klompenhouwer het vuur na aan de schenen kunnen leggen. ,,Haal de jonge meiden van 10, 12 jaar van straat, maak ze enthousiast voor biljarten, geef ze training en hoop dat er weer zo één komt zoals ik het heb gedaan’’, adviseert Klompenhouwer.

,,Ik was acht toen ik ging biljarten en tegen de twintig toen ik ging driebanden. Toen ik Europees kampioen werd, heb ik besloten om alles op biljarten te zetten. Dat wil zeggen: trainen bij de bond, bij Christ van der Smissen, 25 tot 30 uur per week spelen en trainen en met heel mijn ziel en zaligheid gokken op een profcarrière. Dat is me aardig gelukt, ik ben nu prof, ik reis de wereld rond en speel prachtige toernooien. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er niet meer meiden zijn die dit zouden willen.’’