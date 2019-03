Thierry Baudet kan niet tippen aan Joop den Uyl

Moskeeën Oost-Nederland bezinnen zich opnieuw op extra beveili­ging na aanslagen Nieuw-Zee­land

15:58 Moskeeën in Oost-Nederland bezinnen zich op extra maatregelen rond het vrijdaggebed van morgen. Aanleiding is de aanslag op twee islamitische gebedshuizen, vorige week vrijdag in Nieuw-Zeeland. Ook de schietpartij in Utrecht draagt bij aan de toenemende gevoelens van onveiligheid.