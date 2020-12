Thuiswerken wordt nieuwe normaal, dus verhuizen Thomas en Tamara naar Veluwe

Het stel kwam in 2017 uit het zuiden des lands voor hun werk naar de Randstad. Kieskeurig als ze zijn, passeerden in anderhalf jaar tijd wel tachtig huizen de revue. De juiste woning zat er steeds niet tussen. Ook het huis aan de Nieuwpoortstraat werd in eerste instantie weggewimpeld, maar kreeg uiteindelijk toch het voordeel van de twijfel. ,,Toen we gingen kijken, waren we meteen verkocht”, zegt Tamara. ,,Eenmaal voorbij de voordeur was het duidelijk: dit is ons huis. Het is heel licht. Net even anders dan normaal en daarom uniek. Het huis heeft een bijzondere indeling en is ruim opgezet.”