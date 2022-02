Tieners mishandelen Hattemer tijdens busrit nadat hij hen aanspreekt op wangedrag

UPDATE & VIDEO Politie schiet gericht bij dreiging op azc Harderwijk, bewoner die al eerder stampij maakte gewond aan been

De politie heeft vanmiddag gericht geschoten bij een incident aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk. Een bewoner van het asielzoekerscentrum die met stenen gooide en met een mes dreigde, wilde ook na het lossen van waarschuwingsschoten zijn actie niet stoppen. Daarop werd hij in zijn been geschoten.

1 februari