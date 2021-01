Tieners vernielen met zwaar vuurwerk ruiten van Dorpskerk in Nunspeet

Chalet in Loenen als knooppunt in drugshan­del: 54-jarige moet 40 maanden cel in

6 januari Een 54-jarige man uit Loenen moet drie jaar en vier maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in Arnhem woensdag bepaald. In zijn vakantiehuisje op camping De Marshoeve in Loenen had hij een ‘logistiek knooppunt voor de handel in drugs’.